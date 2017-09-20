الجنايات تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل "ضحية مقهى كيف"



كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الثلاثاء، بمُعاقبة المُتهم عمرو مصطفى وشهرته "فزاع"، المتهم بقتل المجني عليه "محمود بيومي"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية مقهى كيف"، بالسجن المشدد سبعة سنوات، مع مصادرة السلاح و الزمته المصاريف.

وقضت المحكمة بخصوص الادعاء المدني، بإلزام المحكوم عليه وكلاً من أسامة النجار وعبد الرؤوف محمد، صاحب الكافية ومديره، بأداء مبلغ 10 الاف جنيه وواحد، كتعويض مدني مؤقت، لوالد المجني عليه.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وسامح حسين أبو كنة، وعضوية المستشارين محمد جبر، وحسام عبد الرسول ومحمد عوض.

وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمرت، بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته فزاع، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه "كييف" بمصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات.