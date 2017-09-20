اليوم.. ختام مناورات "النجم الساطع" مع أمريكا بقاعدة محمد نجيب

كتب- مصطفى المنشاوي:

تختتم اليوم الأربعاء، فاعليات التدريب المشترك المصري الأمريكي "النجم الساطع 2017"، الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية خلال في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وشملت المناورات تدريبات مراكز القيادة المشتركة بين الجانبين بحضور عدد من قادة القوات من الجانبين، والتي تتم بنظام المحاكاة لبيئة افتراضية تتشابه مع ظروف المعركة الحقيقة، وتعتمد على فرض عدد من المهام التكتيكية بهدف قياس قدرة العناصر المشاركة من الجانبين على العمل المشترك واتخاذ القرارات المناسبة، والتواصل بين الوحدات المنفذة بمستوياتها المختلفة باستخدام منظومات الاتصال المتطورة.

وشملت تدريبات القيادة المشتركة التي استمرت على مدار الأيام الماضية إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات للجانبين المصري والأمريكي في المعركة الهجومية والدفاعية، وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية.

كما نفذت عناصر من القوات الخاصة للجانبين التدريب على أعمال الاقتحام والقتال في المدن لتطهير بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية مستولى عليها من قبل العناصر الإرهابية.

ويجري حاليًا تنفيذ إجراءات التحضير للمرحلة الرئيسية للتدريب والتي تشتمل على رفع حالات الاستعداد القتالي لتنفيذ المراحل التالية من التدريب، الذي يشمل تنفيذ معركة هجومية مع الرماية بالذخيرة الحية باشتراك عناصر المشاة الميكانيكي والمدرعات والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات من الجانبين.