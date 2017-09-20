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شيخ الأزهر يهنئ السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يهنئ والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

01:47 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

شيخ الأزهر يهنئ السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

كتب ــ محمود مصطفى:

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشَّعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمَين العربي والإسلامي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

ودعا شيخ الأزهر، المسلمين في العالم كله إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة، من حب الأوطان والتضحية من أجلها، وحسن التخطيط والإعداد، وإتقان العمل.

ودعا "الطيب" أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة على والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها، وأن يُنعم على الجميع بمزيدٍ من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

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