فعاليات اليوم.. افتتاح مهرجان "سماع" والمعرض العام بقصر الفنون

كتبت-نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية اليوم الأربعاء، حيث يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة (39) للمعرض العام في تمام الساعة السابعة مساءً، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور حمدي عبدالله، القوميسير عام المعرض.

كما يفتتح صندوق التنمية الثقافة ورئيس العلاقات الثقافة الخارجية، مهرجان سماع الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مناقشة رواية "أسرار شهريار" للكاتب الدكتور شريف عابدين، يناقشها الدكتور حسام عقل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، كما يستمر بالمركز عرض أفلام أسبوع أفلام الفنان الراحل نور الشريف، وتستمر فعاليات ملتقى الخط العربى حتى يوم 24 سبتمر، والمقام بالأقصر ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

ويعرض قطاع شئون الإنتاج الثقافي، فيلمي "وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم" إخراج داود عبد السيد، و"حياة كاملة" إخراج مهند دياب، الساعة السادسة مساء، في مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف، كما تنظم مكتب القاهرة الكبرى بالزمالك ندوة بعنوان "المنح الدراسية للشباب وكيفية الاستفادة منها" يشارك بها الدكتور عبد الله عبد الرحمن، الساعة الثانية ظهرا.