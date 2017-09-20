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مجلس كنائس مصر يحتفل غدًا بالذكرى الرابعة لتأسيسه

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مصراوي Masrawy

مجلس كنائس يحتفل غدًا بالذكرى الرابعة لتأسيسه

01:39 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

مجلس كنائس مصر يحتفل غدًا بالذكرى الرابعة لتأسيسه

القاهرة - أ ش أ:
تستضيف الكنيسة الأسقفية، مساء الخميس، الاحتفال بالذكرى الرابعة لتأسيس مجلس كنائس مصر في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ومن المقرر أن يحضر رؤساء الكنائس الأعضاء في المجلس الاحتفال، وفي مقدمتهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والبطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والبطريرك ثيودورس الثاني بطريرك كنيسة الروم الأرثوذوكس، والمطران الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

كما يشارك في الاحتفال الأمين العام لمجلس كنائس مصر القس رفعت فتحي، والأمناء المشاركون، الدكتور القس بيشوي حلمي من الكنيسة الأرثوذوكسية، والقس يشوع يعقوب من الكنيسة الأسقفية، والدكتور القس كميل ويليم عن الكنيسة الكاثوليكية، ويوسف داروس عن كنيسة الروم الأرثوذوكس.

ويشهد الاحتفال عرض تقارير عن نشاط المجلس في العام الماضي، حيث أنه كان من المقرر عقد هذا الاحتفال في مارس الماضي، إلا أن اللجنة رأت تأجيله حدادا على ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في الكنيسة البطرسية.

يذكر أن الكنائس المصرية مجتمعة في عام 2013 شكلت فيما بينها "مجلس كنائس مصر" بهدف التنسيق والوحدة بين الكنائس.

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