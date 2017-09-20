أخبار عاجلة

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو» -
نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني» -
الأخبار - رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر -
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي -
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

القاهرة تبدأ في تطهير 25 ألف بالوعة استعدادًا لفصل الشتاء

Google+ Print
القاهرة تبدأ في تطهير 25 ألف بالوعة استعدادًا لفصل الشتاء القاهرة تبدأ في تطهير 25 ألف بالوعة استعدادًا لفصل الشتاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بدأت محافظة القاهرة في الاستعداد لموسم فصل الشتاء، وطالب المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة رؤساء الأحياء ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي ورئيس هيئة النظافة ونوابه بالبدء في الاستعداد لموسم الأمطار من خلال إنهاء كل المشروعات المفتوحة مع الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية الخاصة بهذه المشاريع حتى لا تتعطل بسبب موسم الشتاء.

اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، قال لـ"التحرير" إن اللجان المشكلة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء من محافظة القاهرة وهيئة النظافة وهيئة الصرف الصحي بدأت في المرور على البالوعات بالأحياء للتأكد من سلامتها ونظافتها وتطهيرها ورصد البالوعات التي ليس لها غطاء أو يوجد بها كسر، ويتم استخدام أغطية خرسانية بدلا من الحديد منعًا لسرقتها.

وأضاف عبد التواب، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة لتوزيع معدات شفط المياه حتى تتواجد باستمرار في أماكن تجمع المياه وذلك قبل سقوط الأمطار.

شاهد أيضا

من جانبه قال المهندس حافظ السعيد، إن المحافظة بدأت في حصر كل البالوعات في شوارع الأحياء، وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة، مشيرًا إلى أن العاصمة بها ما يقرب من 25 ألف بالوعة، لافتا إلى أن هناك مجموعات عمل بكل حي للقيام بعملية تنظيف وتطهير البالوعات استعدادًا لفصل الشتاء، لافتًا إلى أن الأحياء مجهزة بالمعدات اللازمة للتعامل مع أماكن تجمع المياه، مضيفًا أنه مع نهاية هذا الشهر ستنتهي المحافظة من استعداداتها لفصل الشتاء.

ونظم رؤساء أحياء الزيتون والمعادي وحلوان والتبين وحدائق القبة والموسكي حملة لتنظيف وتطهير البالوعات ومخرات السيول بحلوان وتنظيفها من الإشغالات والمخلفات.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة كانت قدد خصصت مبلغ مليون جنيه العام الماضي لإنشاء 2000 بالوعة جديدة بالمناطق المحرومة والطرق الجديدة، وذلك لمواجهة موسم الأمطار وتجنب حدوث أي تجمع للمياه حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل الحركة المرورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟