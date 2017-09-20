القاهرة تبدأ في تطهير 25 ألف بالوعة استعدادًا لفصل الشتاء

التحرير

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بدأت محافظة القاهرة في الاستعداد لموسم فصل الشتاء، وطالب المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة رؤساء الأحياء ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي ورئيس هيئة النظافة ونوابه بالبدء في الاستعداد لموسم الأمطار من خلال إنهاء كل المشروعات المفتوحة مع الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية الخاصة بهذه المشاريع حتى لا تتعطل بسبب موسم الشتاء.

اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، قال لـ"التحرير" إن اللجان المشكلة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء من محافظة القاهرة وهيئة النظافة وهيئة الصرف الصحي بدأت في المرور على البالوعات بالأحياء للتأكد من سلامتها ونظافتها وتطهيرها ورصد البالوعات التي ليس لها غطاء أو يوجد بها كسر، ويتم استخدام أغطية خرسانية بدلا من الحديد منعًا لسرقتها.

وأضاف عبد التواب، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة لتوزيع معدات شفط المياه حتى تتواجد باستمرار في أماكن تجمع المياه وذلك قبل سقوط الأمطار.

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من جانبه قال المهندس حافظ السعيد، إن المحافظة بدأت في حصر كل البالوعات في شوارع الأحياء، وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة، مشيرًا إلى أن العاصمة بها ما يقرب من 25 ألف بالوعة، لافتا إلى أن هناك مجموعات عمل بكل حي للقيام بعملية تنظيف وتطهير البالوعات استعدادًا لفصل الشتاء، لافتًا إلى أن الأحياء مجهزة بالمعدات اللازمة للتعامل مع أماكن تجمع المياه، مضيفًا أنه مع نهاية هذا الشهر ستنتهي المحافظة من استعداداتها لفصل الشتاء.

ونظم رؤساء أحياء الزيتون والمعادي وحلوان والتبين وحدائق القبة والموسكي حملة لتنظيف وتطهير البالوعات ومخرات السيول بحلوان وتنظيفها من الإشغالات والمخلفات.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة كانت قدد خصصت مبلغ مليون جنيه العام الماضي لإنشاء 2000 بالوعة جديدة بالمناطق المحرومة والطرق الجديدة، وذلك لمواجهة موسم الأمطار وتجنب حدوث أي تجمع للمياه حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل الحركة المرورية.