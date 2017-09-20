شريف فتحي: مصر للطيران نقلت نحو 70 ألف حاج هذا العام

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قال شريف فتحي وزير الطيران المدني: إن "شركة مصر للطيران نقلت هذا العام في موسم الحج نحو 70 ألف حاج عبر 340 رحلة"، مؤكدًا أن الأرقام تشير إلى نجاح موسم الحج للشركة، وقدرة الشركة المصرية على التشغيل بنجاح.

وأضاف "فتحي" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن موسم الحج الذي ينتهي يوم 26 سبتمبر الجاري شهد نقل 24190 حاج قرعة، و12283 حاج تضامن، و9052 حاج وزارة السياحة، و3720 للأفراد، و11741 ترانزيت، و2926 إلى فلسطين، و5000 حاج إفريقيا ترانزيت، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بـ185 رحلة إلى جدة، و114 رحلة إلى المدينة.

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وأوضح أن ما تم في موسم الحج يؤكد قدرة مصر للطيران على التشغيل الإضافي، ونجاح موسم تشغيل الحج هذا العام فوق التشغيل العادي، مشددًا على أنه لم يتم إلغاء أية رحلة من رحلات مصر للطيران على خطوط التشغيل العادي، لافتًا إلى وجود خطة حاليًا لإحلال وتجديد 38 طائرة لرفع قدرة الشركة على التشغيل إلى جميع دول العالم.