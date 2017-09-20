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تجديد حبس 7 متهمين لانضمامهم لتنظيم" اللجان النوعية " 45 يومًا

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تجديد حبس 7 متهمين لانضمامهم لتنظيم" اللجان النوعية " 45 يومًا تجديد حبس 7 متهمين لانضمامهم لتنظيم" اللجان النوعية " 45 يومًا

مصراوي Masrawy

تجديد حبس 7 متهمين لانضمامهم لتنظيم" اللجان النوعية " 45 يومًا

01:39 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

تجديد حبس 7 متهمين لانضمامهم لتنظيم

كتب- أحمد أبوالنجا:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 7 متهمين، بالانضمام إلى تنظيم اللجان النوعية الإرهابي، التابع للقيادي الإخواني المتوفي محمد كمال صاحب لجان الحراك المسلح بالجماعة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ومحاولة تغيير الدستور، والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف، ومقاومة السلطات، ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتكوين تنظيم إرهابي مسلح.

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مصراوي Masrawy

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