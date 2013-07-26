أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موسكو تندد بتفجير جرمانا فى سوريا

Google+ Print
موسكو تندد بتفجير جرمانا فى سوريا موسكو تندد بتفجير جرمانا فى سوريا

نددت الخارجية الروسية اليوم الجمعة بالتفجير الإرهابى الذى وقع أمس الخميس فى مدينة جرمانا بريف دمشق وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 66 بجروح.

ودعت الخارجية الروسية فى بيان رسمى نقلته وكالة أنباء نوفوستى الروسية شركاءها على الساحة الدولية وكل مجموعات المعارضة السورية إلى تبنى موقف مبدئى تجاه جرائم الإرهابيين فى سوريا وتفادى انتهاج سياسة المعايير المزدوجة التى من شأنها أن تتيح للإرهاب الدولى تحقيق أهدافه الإجرامية فى هذا البلد.

وأعربت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسر الضحايا وسكان جرمانا المسالمين، متمنية الشفاء للمصابين، وأدانت موسكو استهداف الإرهابيين للسكان المدنيين مرة أخرى فى سوريا، لافتة إلى أن الغاية منه تمثلت فى الانتقام من الشعب السورى الذى يرفض أيديولوجيا التطرف الدينى وممارساته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365