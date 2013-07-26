موسكو تندد بتفجير جرمانا فى سوريا

نددت الخارجية الروسية اليوم الجمعة بالتفجير الإرهابى الذى وقع أمس الخميس فى مدينة جرمانا بريف دمشق وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 66 بجروح.

ودعت الخارجية الروسية فى بيان رسمى نقلته وكالة أنباء نوفوستى الروسية شركاءها على الساحة الدولية وكل مجموعات المعارضة السورية إلى تبنى موقف مبدئى تجاه جرائم الإرهابيين فى سوريا وتفادى انتهاج سياسة المعايير المزدوجة التى من شأنها أن تتيح للإرهاب الدولى تحقيق أهدافه الإجرامية فى هذا البلد.

وأعربت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسر الضحايا وسكان جرمانا المسالمين، متمنية الشفاء للمصابين، وأدانت موسكو استهداف الإرهابيين للسكان المدنيين مرة أخرى فى سوريا، لافتة إلى أن الغاية منه تمثلت فى الانتقام من الشعب السورى الذى يرفض أيديولوجيا التطرف الدينى وممارساته.