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أمن القاهرة: خدمات سرية ورفع الاشغالات استعدادا للعام الدراسي

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مصراوي Masrawy

أمن القاهرة: خدمات سرية ورفع الاشغالات استعدادا للعام الدراسي

01:30 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

أمن القاهرة: خدمات سرية ورفع الاشغالات استعدادا للعام الدراسي

مديرية أمن القاهرة

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

أعدت مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة خطة أمنية ومرورية متكاملة بهدف تحقيق أعلى معدلات تأمين المدارس والجامعات والمعاهد، وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة بدء العام الدراسي باستنفار كافة الجهود الأمنية لتوفير المناخ المناسب.

وشملت الخطة عدة محاور منها تحقيق السيولة المرورية على كافة الميادين والشوارع في ضوء ما يتسم به بدء العام الدراسي من ارتفاع الكثافات المرورية خاصةً فترات توجه الطلاب إلى المدارس والجامعات وأثناء العودة.

وكلف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة قيادات الإدارة العامة لمرور القاهرة بالمتابعة الميدانية الشاملة لحركة المرور بالعاصمة على مدار اليوم الكامل والتعامل الفوري مع أية كثافات مرورية، كما وجه بالقيام بحملات مرورية تستهدف منع الانتظار أمام المدارس ومحيط الجامعات.

وشملت الخطة تعزيز الخدمات الأمنية نظامية ومباحثية في محيط المدارس لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، كما تم إعداد خطة انتشار لضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة أمام مدارس الطالبات لتحقيق الأمن والأمان للطالبات والتصدي لأية مضايقات قد تتعرض لها الطالبات حال توجههن إلى المدارس والجامعات.

كما تم تكليف إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع إدارة شرطة بالمديرية للقيام بحملات بمحيط المدارس والجامعات لرفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات غير الصحية حرصاً على سلامة الطلبة.

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