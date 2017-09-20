بالصور.. قناة السويس تشهد احتفالية "قومي المرأة" باليوم العالمي للسلام

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، مراسم انطلاق فعاليات الاحتفالية الكبيرة التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية برئاسة ماجدة النويشي مقررة فرع المجلس، بحضور الدكتورة نجوي خليل ودولت سويلم عضوات الجنة الـ30 بالمجلس القومي للمرأة واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وانطلقت أولى الفعاليات من نادي الشاطئ "الدنفاه" على ضفاف قناة السويس بمشاركة طلبات مدرسة القديس يوسف ومدرسة الراهبات الفرنسيسكان وتضمنت مراسم الاحتفالية إطلاق حمام السلام وأعلام مصر لترفرف في سماء المنطقة وعرض فني لكورال الأطفال بأغنيات الحب والسلام لبث رسالة إلى العالم أجمع من خلال بيان رسمي للمؤتمر، تم إلقاؤه بعدة لغات، مؤكدا أن مصر ستظل دائما واحة للأمن والأمان على مر الأزمان.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية، أهمية دور المرأة المصرية في إعادة صياغة تاريخ مصر جنبا إلى جنب مع الرجل ودورها في خدمة وتنمية المجتمع وصناعة جيل جديد يتحمل راية مصر وقيادتها في المستقبل.