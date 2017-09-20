"مصنعك جاهز بالتراخيص".. الأقصر تطرح المجمع الصناعي بالبغدادي للمستثمرين

الأقصر – محمد محروس:

أعلن المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي بالأقصر، للمستثمرين والراغبين في إقامة مشروعات صناعية صغيرة متنوعة لطرح مصانع جاهزة بالمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد ومنها "الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط"، بمساحات مختلفة بدءًا من 144 متر مربع حتى 450 متر مربع، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية المطروحة تحت شعار "مصنعك جاهز بالتراخيص".

يستمر سحب كراسة الشروط حتى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، ويتم تقديم الطلبات بعد استيفاء المستندات ابتداء من يوم الأحد 29 أكتوبر، حتى يوم الخميس 16 نوفمبر.

وتباع كراسة الشروط من خلال فرع الهيئة بديوان عام محافظة الأقصر – الدور الرابع.

الجدير بالذكر أن المجمع الصناعي بالبغدادي يستهدف الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومتاح للمستثمر أخذ أكثر من وحدة لنفس النشاط.