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الحوثيون في اليمن يعلنون تدمير آلية عسكرية سعودية

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مصراوي Masrawy

الحوثيون في اليمن يعلنون تدمير آلية عسكرية سعودية

01:19 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الحوثيون في اليمن يعلنون تدمير آلية عسكرية سعودية

الحوثيون - ارشيفية

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الأربعاء، تدمير آلية عسكرية للجيش السعودي، وإطلاقهم لعدد من الصواريخ على قطاع نجران جنوبي المملكة.

و قالت قناة المسيرة الفضائية الموالية للحوثيين، إن "مسلحيها دمروا آلية عسكرية سعودية في موقع الربيع بمنطقة الشبكة في قطاع نجران( المحاذية لحدود اليمن)".

كما أضافت القناة أن "مسلحي الحوثي وحلفاءهم من قوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، شنوا قصفا مدفعيا على تجمعات الجيش السعودي في عدة مواقع بقطاع نجران، محققين إصابات مباشرة في صفوف الجيش السعودي".

وذكرت القناة أيضا أنه "تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على متاريس للجيش السعودي في نجران، دون ذكر المزيد من المعلومات".

وتقود تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين وقوات صالح، منذ مارس 2015، كإسناد للقوات اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

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