عمدة مكسيكو سيتي: ارتفاع عدد مصابي الزلزال إلى 700 شخص

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أعلن اليوم الأربعاء عمدة العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أنخيل مانسيرا، أن أكثر من 700 شخص أصيبوا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مدينته مساء أمس والذي بلغت قوته 1ر7 بمقياس ريختر.

وكشف مانسيرا في تصريحات لشبكة "تيليبيسا" التليفزيونية المكسيكية أن 40 شخصا من الجرحى في حالة حرجة، فيما يعاني 400 أخرين من إصابات خطيرة، كما يعاني 200 شخص من إصابات طفيفة.

وأكد عمدة العاصمة المكسيكية أن 86 شخصا لقوا مصرعهم في مدينته، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال 217 شخصا، من بينهم 70 شخصا في ولاية موريلوس و43 في ولاية بويبلا.

وأعلنت حالة الطوارئ في مكسيكو سيتي، ووصل عدد المناطق المنكوبة فيها إلى 45 منطقة، من بينها مناطق تعرضت للتدمير الشامل.

ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة في الكثير من هذه المناطق، حيث تم إخراج 21 طفلا وخمسة بالغين فارقوا الحياة جراء هذا الزلزال، فيما لا يزال هناك ما بين 40 و50 شخصا من المحاصرين تحت الأنقاض .