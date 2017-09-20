وزير الداخلية الألماني: بوتين لم يتدخل في الانتخابات الألمانية حتى الآن

برلين - (د ب أ):

ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن بلاده لا تزال حتى الآن بمنأى عن أي هجمات إلكترونية كبيرة موجهة من روسيا.

وقال دي ميزير في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية بُثت عبر الفيديو اليوم الأربعاء: "لم نر تدخلا من بوتين في المعركة الانتخابية، كما لا نرى أي تأثير كبير (من الروس على مسار الانتخابات)... ربما تخلوا عن هذا الأمر، وربما يحدث في المستقبل"، داعيا قبل أربعة أيام من الانتخابات إلى التعامل بهدوء فيما يتعلق بهذا الأمر.

يذكر أن الاستخبارات الألمانية حذرت من قبل من إمكانية محاولة جهات روسية التأثير على مسار الانتخابات التشريعية في ألمانيا، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة وفرنسا.

وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) هدفا لهجوم إلكتروني في مايو عام 2015. وترجح السلطات الألمانية وقوف قراصنة روس وراء هذا الهجوم.

وأسفر هذا الهجوم عن تسريب 17 جيجابايت من البيانات، ما أدى إلى إغلاق نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر في البرلمان وإعادة تثبيته.