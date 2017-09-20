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ننشر أسماء وحالة مصابي انفجار عبوة ناسفة في كرداسة

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء وحالة مصابي انفجار عبوة ناسفة في كرداسة

01:24 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ننشر أسماء وحالة مصابي انفجار عبوة ناسفة في كرداسة

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على أسماء وحالة المصابين الستة؛ جراء انفجار عبوة محلية الصنع بمنطقة المعتمدية بكرداسة.

المصابون هم: حسنا عبد الحميد المرسي، 50 سنة، مصابة برش خرطوش بالوجه، ومحمود محمد عواد، 24 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى والبطن، وشقيقه "جمعة"، 24 سنة، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن والقدم اليسرى والبطن، تم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

كما أصيب كل من: مروان محمود سيد، 11 سنة، بجروح بالبطن والقدمين، و سلمى محمود، 7 سنوات، مصابة برش خرطوش بالرأس والوجه، وخالد صابر نسيم، 19 سنة، مصاب بجرح تهتكي باليد اليمنى، وتم نقلهم إلى مستشفى قصر العيني.

التحريات كشفت أن خلافات الجيرة بين طرفين، دفعت طالبة تدعى "أسماء.خ"، 15 سنة، بإلقاء عبوة محلية الصنع تحوي مسامير وبارود من أعلى العقار سكنها أمام عقار الطرف الثاني، مما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الطرف الثاني، و3 أشخاص تصادف مرورهم بمكان الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى قصر العيني.

تمكن ضباط المباحث من ضبط الطالبة، التي أقربت بارتكاب الواقعة، وأنها تحصلت على العبوة من عمها "خميس.ع"، 55 سنة، مقيم بمحافظة بني سويف.

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مصراوي Masrawy

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