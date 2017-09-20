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سفير فرنسا بالقاهرة: السيسي جسّد استقرار مصر ودفعنا لدعم المشروعات

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سفير فرنسا بالقاهرة: السيسي جسّد استقرار مصر ودفعنا لدعم المشروعات سفير فرنسا بالقاهرة: السيسي جسّد استقرار مصر ودفعنا لدعم المشروعات

التحرير

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أكد السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة ستيفان روماتيه، أن العلاقات بين وفرنسا قوية، نظرًا لعمق التعاون بينهما في كافة المجالات خاصة فى مكافحة الإرهاب ودعم الاقتصاد.

وقال "روماتيه" اليوم الأربعاء: إن "الرئيس عبد الفتاح السيسى يجسد الاستقرار والصلابة التي تحتاجها مصر في الوقت الحاضر، ولهذا فإن فرنسا تحرص على دعم مصر فى تمويل المشروعات التنموية، مستندة في ذلك على عمق ومتانة العلاقات الفرنسية المصرية الممتطة عبر سنوات طويلة ويعززها ولع الفرنسيين بمصر وحضارتها ومناطقها السياحية والأثرية". 

جاء ذلك خلال لقائه والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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وأوضح السفير الفرنسي أنه سيعمل جاهدًا على تحقيق المزيد من التقارب بين مصر وفرنسا ليس فقط اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيا وسياسيا، بل أيضًا في مجالات عمل اللجنة الهادف إلى مناهضة الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار حرص بلاده على الحفاظ على مستوى من الشراكة لم يكن له مثيل من قبل ودعمها واستمرارها.

 

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التحرير

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