حزب الكتائب اللبنانى يدعو لتحييد المسيحيين عن الصراع السنى الشيعى

دعا سجعان قزى نائب رئيس حزب الكتائب إلى تحييد المسيحيين فى لبنان عن الصراع السنى والشيعى القائم حاليا فى البلاد، معتبراً أن الصراع الأساسى حاليا فى البلاد هو بين تيار المستقبل وحزب الله.

وطالب قزى اليوم بعقد اجتماع للقيادات المسيحية فى لبنان، لتحقيق ذلك والحفاظ على المسيحيين، مؤكدا أن هذا يجب أن يكون حيادا لا انعزالا بل يجب أن يلعب المسيحيون دورا فى التوفيق بين السنة والشيعة.

وشدد على استمرار الكتائب فى تحالف قوى 14 آذار باعتباره تحالف له مسيرة طويلة سقط خلالها شهداء، مشددا فى الوقت ذاته على تمايز الكتائب داخل هذا التحالف.

ولكن قزى حذر من أنه إذا لم يقم تحالفى 14 آذار و8 آذار بإعادة صياغة مشروعهم فإن الجماهير سوف تخلق حالة شعبية جديدة، والحليف الأساسى للكتائب هى الجماهير.

وأكد على استمرار التحالف مع القوات اللبنانية التى يرأسها سمير جعجع، والحوار مع الزعيم الدرزى وليد جنبلاط.

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