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تأجيل محاكمة مدير ائتمان ببنك بتهمة الاستيلاء على 17 مليون من عميل لـ21 يناير

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة مدير ائتمان ببنك بتهمة الاستيلاء على 17 مليون من عميل لـ21 يناير

01:15 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة مدير ائتمان ببنك بتهمة الاستيلاء على 17 مليون من عميل لـ21 يناير

مجمع محاكم جنوب القاهرة

كتب – محمودالسعيد:

قررت الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة "أشرف.ع"، مدير الائتمان ببنك رومانيا، وموظف بتهمة الاستيلاء على مبلغ قدره 17 مليون جنيه من أموال عميل بالبنك لجلسة 21 يناير المقبل، لتقديم التقارير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، وسكرتارية عصام ترك.

وتعود تفاصيل القضية الي اتفاق كل من المتهم الأول بصفته مدير ادارة الائتمان بالبنك، والمتهم الثاني، بالتحصل على المبلغ سالف الذكر خلال عام 2003، حيث تم تسهيل الاستيلاء على المبلغ من خلال 3 شيكات تم صرفهما بشكل غير قانوني من حساب إحدى عملاء بالبنك تدعى "جيهان".

وذكر اسامة سيد، نائب مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وافق علي شراء 3 شيكات بمبلغ 10 ملايين جنيه من شركة المجموعة الاوروبية للسمسرة في الأوراق المالية التي يشغل نائب رئيس مجلس ادارتها المتهم الثاني، كما أكد هشام عبد الحميد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات اسفرت عن قيام المتهم الأول بتأسيس شركة للسمسرة واستغل سلطات وظيفته وفي تسهيل استيلاء المتهم الثاني علي المبلغ.

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