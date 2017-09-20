إصابة 6 أشخاص في انفجار عبوة محلية الصنع بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المعتدية بمركز كرداسة، اليوم الأربعاء.

التحريات كشفت أن خلافات الجيرة بين طرفين، دفعت طالبة تدعى "أسماء.خ"، 15 سنة، بإلقاء عبوة محلية الصنع تحوي مسامير وبارود من أعلى العقار سكنها أمام عقار الطرف الثاني، مما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الطرف الثاني، و3 أشخاص تصادف مرورهم بمكان الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى قصر العيني.

تمكن ضباط المباحث من ضبط الطالبية، التي أقربت بارتكاب الواقعة، وأنها تحصلت على العبوة من عمها "خميس.ع" 55 سنة، مقيم بمحافظة بني سويف.