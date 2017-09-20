المحكمة العليا في كينيا تعلن اليوم تفصيليا سبب إلغائها للانتخابات الرئاسية

نيروبي - (د ب أ):

تعلن المحكمة العليا في كينيا تفصيليا اليوم سبب إلغائها لنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع مظاهرات مؤيدة للحكومة ومعارضة لها أمام مقر المحكمة.

وكانت المحكمة أبطلت في وقت سابق من الشهر الجاري النتيجة، وأرجعت القرار إلى وجود مخالفات، وذلك بعد طعن تقدم به زعيم المعارضة رايلا أودينجا وقال فيه إن أجهزة الكمبيوتر التابعة للجنة الانتخابات قد تعرضت لاختراق لتعديل النتيجة لصالح الرئيس أوهورو كينياتا.

وقال رئيس المحكمة ديفيد ماراجا إن لجنة الانتخابات "فشلت، أو أهملت، أو رفضت إجراء الانتخابات وفقا للدستور".

وكان تم إعلان فوز كينياتا بولاية ثانية بحصوله على 54% من الأصوات.

وشهدت العاصمة نيروبي توترات هذا الأسبوع قبل صدور بيان المحكمة اليوم.

وأعلنت السلطة القضائية تلقي تهديدات، واتهمت الشرطة بعدم توفير حماية كافية، وهو ما نفته الشرطة.

وتقرر إجراء انتخابات جديدة في السابع عشر من أكتوبر المقبل، رغم أن المعارضة تطالب بإرجائها.