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اللجنة الأولمبية تنشر تشكيل مركز التسوية الرياضية بالجريدة الرسمية

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اللجنة الأولمبية تنشر تشكيل مركز التسوية الرياضية بالجريدة الرسمية اللجنة الأولمبية تنشر تشكيل مركز التسوية الرياضية بالجريدة الرسمية

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نشرت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأربعاء، التشكيل الخاص بمركز تسوية النزاعات الرياضية، والذي ينص عليه قانون الرياضة الجديد، بالجريدة الرسمية من أجل بدء المركز لأعماله في الفترة المقبلة بالنظر وتسوية جميع القضايا الرياضية بعيدًا عن المحاكم المدنية.

وضم تشكيل المركز نخبة من قضاة يمثلون مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإداي بجانب هيئة قضايا الدولة من أجل النظر في جميع القضايا الرياضية التي تعرض على المركز وإصدار الأحكام سريعًا.

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كما تشكل الهيئة الاستشارية برئاسة المستشار محمد السيد زكي موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وتكون مهمتها النظر في دعاوى رد هيئة المركز التي تختص بمناقشة بعض القضايا.

ويترأس المكتب الفني المستشار محمد هشام أبو علم، رئيس محكمة النقض، ويشرف على الأمانة العامة المستشار أيمن سيد محمد عبد الرحمن، ومعه المستشار محمود أحمد أبو العزم، والمستشار عادل حسين رئيس هيئة قضايا الدولة.

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