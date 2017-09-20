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الإسماعيلي يحدد 4 نوفمبر موعدًا لإقامة الانتخابات

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الإسماعيلي يحدد 4 نوفمبر موعدًا لإقامة الانتخابات الإسماعيلي يحدد 4 نوفمبر موعدًا لإقامة الانتخابات

التحرير

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أعلن النادي الإسماعيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة جديد للدراويش.

وحدد مجلس إدارة الاسماعيلي، في بيان له، يوم 4 نوفمبر المقبل، موعد انعقاد الجمعيه العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بعد اعتماد اللجنة الأولمبية لائحة النظام الأساسي للإسماعيلي ونشرتها في الجريدة الرسمية.

وضم الإعلان شروط انتخاب مجلس الإدارة الجديدة والتي جاءت كالتالي:

- يبدأ فتح باب تلقي طلبات ترشيح مجلس إدارة النادي لمدة 7 أيام متتالية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء فيما عدا اليوم السابع فيمتد التقديم حتى السابعة مساء، وذلك من يوم الخميس الموافق 21-9-2017 وحتى يوم الأربعاء الموافق 27 -9-2017.

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- تبدأ مدة التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء بكشوف الحضور وينتهى بانتهاء مواعيد التسجيل.

- في حالة اكتمال النصاب القانوني بحضور 20% أو 1000 عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم حتى عام 2017 يبدأ فرز الأصوات.

يذكر أن إبراهيم عثمان يرأس مجلس إدارة الإسماعيلي حاليًا، بصفة مؤقتة منذ العام الماضي.

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التحرير

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