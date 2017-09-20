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يشتهر بـ«سندباد» وخاله فنان شهير.. 7 معلومات عن شقيق «حمدي الميرغني»

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بعد مرور أيام قليلة على زواج نجم "" حمدي الميرغني، والفنانة "إسراء عبد الفتاح"، فاجأ الميرغني جمهوره عبر موقع "إنستجرام" بنشر صورة لشقيقه "أيمن الميرغني" بعد زواج الأخير، وعلّق عليها: "ألف مليون مبروك أخويا وحبيبي ربنا يسعدك ويرزقك بالذرية الصالحة.. أهو يا ماما اتجوزنا الحمد لله في شهر واحد، ربنا يفرح قلبك إنتي وبابا ويبعد عنكم العين وعقبال ماتشيلوا عيالنا".

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ولفت انتباه الكثيرين الشبه الكبير بين حمدي الميرغني وشقيقه، ولكنها ليست المرة الأولى، حيث لفت أنظار الكثيرين بعد تداول صور من زفاف "حمدي" ظهر فيها الشبه الكبير بين الثنائي، حتى إن البعض وصفه بـ"شبح حمدي الميرغني"، وتساءل الكثيرون عن هويته، وهو ما نستعرضه فيما يلي..

1- ولد في 8 سبتمبر عام 1984، أي أنه يبلغ من العمر 33 عامًا.
2- من مواليد محافظة السويس.
3- أيمن هو الأخ الأكبر لحمدي وليس توأمه كما يظن البعض.

4- لا يعمل بمجال التمثيل، ولكنه كثير الظهور مع "حمدي" وأصدقائه من نجوم "مسرح مصر".

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5- خاله هو الفنان الكوميدي "سليمان عيد".

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6- تزوج قبل أيام قليلة من فتاة من خارج الوسط الفني.

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7- يشتهر بلقب "سندباد"، ويتميز بخفة الظل والحس الكوميدي مثل شقيقه.

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