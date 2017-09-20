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وزير التعليم العالي يصدر قرارات بتعيين قيادات إدارية بمعاهد خاصة

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يصدر قرارات بتعيين قيادات إدارية بمعاهد خاصة

01:00 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالي يصدر قرارات بتعيين قيادات إدارية بمعاهد خاصة

القاهرة – أ ش أ:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات وزارية بتعيين 6 رؤساء لمجالس إدارات عدد من المعاهد العليا الخاصة التجارية.

وتضمنت القرارات تعيين: الدكتور صديق محمد عفيفى رئيسا لمجلس إدراة معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة، والدكتورة نرمين عبد الكريم عبد الكريم رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس، وأية أسامة محمد محى الدين رئيسا لمجلس إدارة معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية، ومحمد مجدي عبد الله رئيساً لمجلس إدارة معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم، وأحمد محمد أبو الدهب رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبو قير بالإسكندرية، وسيف سامح فؤاد رئيسا لمعهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة ك 32 طريق الإسماعلية الصحراوى.

وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بالمعاهد التجارية العالية الخاصة، أصدر الوزير قرارات بتعيين 3 وكلاء و8 معيدين و5 أساتذة مساعدين و46 مدرسا، و 27 مدرسا مساعدا، بالإضافة إلى 33 معيدا.

 

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