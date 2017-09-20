الحكومة توافق على تعديل قانون السكك الحديدية لإشراك القطاع الخاص في التطوير

كتب - محمد غايات:

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضمن إضافة مادتين للقانون.

وأضاف وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التعديل الجديد يعطي الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية للشركات الخاصة بعقود إلزامية مدتها ١٥ عامًا.

وأشار "عرفات" إلى أن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ٣٥٠ مليون راكب على مدى العام بسبب عدم التطوير منذ عام ١٩٥٦.

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