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22 نوفمبر.. الحكم على وزير السياحة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

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مصراوي Masrawy

22 نوفمبر.. الحكم على وزير السياحة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

01:07 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

22 نوفمبر.. الحكم على وزير السياحة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

زهير جرانه

كتب – محمود السعيد:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، الحكم على وزير السياحة الأسبق زهير جرانه وزوجته وأولاده الأربعة، في اتهامهم بالكسب غير المشروع لجلسة 22 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وأيمن محمد.

وأحال قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، زهير جرانه، وزوجته ميلان شوكت، وأولادهما حبيبة وأمير وأدهم وزهير، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع مستغلا صفته الوظيفية ومخالفة القانون، ما أدى لتضخم ثروته.

وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع يقدر بـ18 مليونًا و956 ألف جنيه، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة في الفترة من 31 ديسمبر 2005 وحتى 29 يناير 2011.

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