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الداخلية: ‏‫الإفراج بالعفو عن 224 نزيلًا بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ‏‫الإفراج بالعفو عن 224 نزيلًا بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

12:57 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الداخلية: ‏‫الإفراج بالعفو عن 224 نزيلًا بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

كتب - علاء عمران:
عقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة وذلك إعمالاً للقرار رقم (427/2017) الصادر من رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2017.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 147 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 77 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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