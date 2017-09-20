الصين تحث على ضبط النفس في التعامل مع قضية كوريا الشمالية

بكين - (د ب أ):

دعت الصين اليوم الأربعاء لضبط النفس في التعامل مع قضية كوريا الشمالية، وذلك عقب أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتدمير كوريا الشمالية بالكامل " إذا هاجمت أمريكا أو حلفائها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم "الموقف في شبه الجزيرة الكورية مازال معقدا وحساسا".

وأضافت "نأمل أن تلتزم الأطراف المعنية بضبط النفس، وتتخذ بعض الإجراءات الصحيحة للمساعدة في تخفيف حدة التوتر وإيجاد الظروف الضرورية للعودة لمسار المفاوضات فيما يتعلق بالقضية النووية في القريب العاجل".

وكان ترامب قد حذر بيونجيانج أمس الثلاثاء من أنه إذا اضطرت أمريكا للدفاع عن نفسها أو حلفائها، "فلن يكون أمامها خيار إلا تدمير كوريا الشمالية بالكامل".

وانتقد ترامب أيضا الدول التي لديها علاقات تجارية مع كوريا الشمالية ومنها الصين، وقال "لا دولة على الأرض لديها مصلحة في رؤية هذه العصابة من المجرمين تسلح نفسها بالصواريخ والأسلحة النووية".