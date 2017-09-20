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44 باحثًا من مصر وأوروبا في مؤتمر دولي بجامعة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

44 باحثًا من وأوروبا في مؤتمر دولي بجامعة الإسكندرية

12:59 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

44 باحثًا من مصر وأوروبا في مؤتمر دولي بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

تنظم جامعة الإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، المؤتمر الدولى الثانى "التكامل المعرفى والابتكار: طريقاً للتقدم" على مدار ثلاثة أيام، وذلك فى إطار الاحتفال باليوبيل الماسي لجامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور فتحى أبوعيانة، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب ومقرر المؤتمر، إن 44 باحثًا من الجامعات المصرية والعربية والأوروبية يشاركون بأبحاثهم فى مجالات التكامل المعرفى.

وأضاف "أبو عيانة" أن المؤتمر يتناول التحديات الراهنة التى تواجه التكامل المعرفى فى البحث العلمى خاصة فى اللغة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والإبتكار فيما بعد العولمة.
    
وأوضح أن المؤتمر سيتضمن أيضاً عدداً من الملتقيات العلمية والعملية "ورش العمل" لتناول بعضاً من النواحى التطبيقية فى مجال العلوم والفنون والآداب والصحة العامة والبيئة.
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد رفيق خليل، الأستاذ بكلية الطب ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر سيشهد توزيع جوائز لأفضل البحوث المقدمة تكريماً لاسم الدكتور مصطفى العبادى الأستاذ بكلية الآداب والحاصل على جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية.

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