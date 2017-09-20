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بالصور.. انطلاق فعاليات مؤتمر "المرأة صانعة السلام" من قناة السويس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق فعاليات مؤتمر "المرأة صانعة السلام" من قناة السويس

12:50 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

انطلقت، اليوم الأربعاء، فاعليات مؤتمر "المرأة صانعة السلام معا ضد الإرهاب" بمدينة الإسماعيلية على شاطئ قناة السويس والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وعدد من القيادات النسائية والتنفيذية بالمحافظة.

وبدأت أولى فاعليات المؤتمر بتقديم مجموعة من الأطفال أوبريت كما شهد الحضور إطلاق حمام السلام وأعلام والبلالين على السفن المارة بقناة السويس.
 
وقالت ماجدة النويشي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إن المؤتمر يهدف لتوصيل رسالة للعالم بوقوف شعب مصر بكل فئاته نساء ورجال دعاة للسلام  ضد الإرهاب.

وانطلقت فعاليات المؤتمر في العاشرة صباحا من قلب قناة السويس وألقي بيان الافتتاح بعدة لغات ليتناغم الأطفال بكلمات الحب والسلام وسط إطلاق حمام السلام والأعلام المصرية.

وبعد انتهاء أولى فعاليات المؤتمر بقناة السويس يفتتح المؤتمر، بمقر مكتبة مصر العامة بحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، والقيادات الشعبية والتنفيذية وبمشاركة عضوات المجلس ورجال الدين والإعلام والصحافة والقنوات الفضائية لإعلان أهم توصيات المؤتمر.

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