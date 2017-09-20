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وزير الداخلية يُصرح بزيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة العام الهجري

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يُصرح بزيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة العام الهجري

12:43 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

وزير الداخلية يُصرح بزيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة العام الهجري

مجدي عبد الغفار

كتب - علاء عمران:

قرر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 23/9 حتى يوم الخميس الموافق 5/10/2017 ، على أن لا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، وذلك بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد 1439هـ.

وقالت وزارة الداخلية في بيان -حصل مصراوي على نسخة منه- لها اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

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مصراوي Masrawy

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