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محاسب ينتحل صفة وكيل نيابة بسبب "رخصة"

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مصراوي Masrawy

محاسب ينتحل صفة وكيل نيابة بسبب "رخصة"

12:39 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ضبط محاسب ينتحل صفة وكيل نيابة

كتب - محمد شعبان:

تمكن رئيس مرور الكيت كات بالجيزة، من ضبط محاسب بشركة الغاز انتحل صفة وكيل نيابة بالسويس.

تحريات العقيد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث مرور الجيزة، أكدت أنه أثناء تواجد الرائد أحمد صلاح الدين، والقوة المرافقة له بميدان الكيت كات، حضر له شخص، وأخبره أنه وكيل نيابة بالسويس، وطلب منه استرجاع رخصة قام بصحبها منه أمس.

قدم ذلك الشخص كارنيه صادر من وزارة العدل، تبين أنه مزور، وأن ذلك الشخص يدعى "محمد.ه"، 32 سنة، محاسسب بالشركة المصرية للغاز الطبيعي، وأنه تحصل على الكارنيه من شخص ببولاق الدكرور مقابل 500 جنيه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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