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النقل: مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية لا يعني خصخصتها

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النقل: مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية لا يعني خصخصتها النقل: مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية لا يعني خصخصتها

التحرير

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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أن تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية، يتيح مشاركة القطاع القطاع الخاص فى السكك الحديدية، ولكن هذا لا يعني خصخصتها، موضحًا أن السكك الحديدية تخدم 350 مليون راكب سنويا.

يأتي ذلك بعد موافقة عليه من حيث المبدأ اليوم، خلال اجتماعها الأسبوعي في مجلس الوزراء.

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وأضاف "عرفات"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم الأربعاء، أن عقد الالتزام مع القطاع الخاص وفقًا لتعديل قانون السكك الحديدية سيكون لمدة 15 عامًا.

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التحرير

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