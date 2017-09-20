«الوزراء» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون نقابة الفلاحين

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أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، موافقة مبدأية على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

وقال الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: إن "رئيس الوزراء وجّه في بداية الاجتماع التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد"، لافتًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين حيث تم عقد عدة جلسات مع وزارتي المالية والعدل.

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وأضاف وزير الزراعة أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة من وزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال، والزراعة، والقوى العاملة، لوضع الضوابط الخاصة بمشروع القانون وشروط العضوية، والمزايا التي ستتحقق للفلاحين تحت مظلة هذا التشريع قبل عرضه بعد أسبوعين مرة أخرى على مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية هذا القانون لإنشاء نقابة للفلاحين وتنمية قدراتهم في المجال الزراعي.