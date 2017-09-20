أخبار عاجلة

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو» -
نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني» -
الأخبار - رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر -
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي -
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الوزراء» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون نقابة الفلاحين

Google+ Print
«الوزراء» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون نقابة الفلاحين «الوزراء» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون نقابة الفلاحين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، موافقة مبدأية على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

وقال الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الأسبوعي: إن "رئيس الوزراء وجّه في بداية الاجتماع التهنئة للرئيس عبد الفتاح بمناسبة العام الهجري الجديد"، لافتًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين حيث تم عقد عدة جلسات مع وزارتي المالية والعدل.

شاهد أيضا

وأضاف وزير الزراعة أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة من وزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال، والزراعة، والقوى العاملة، لوضع الضوابط الخاصة بمشروع القانون وشروط العضوية، والمزايا التي ستتحقق للفلاحين تحت مظلة هذا التشريع قبل عرضه بعد أسبوعين مرة أخرى على مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية هذا القانون لإنشاء نقابة للفلاحين وتنمية قدراتهم في المجال الزراعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟