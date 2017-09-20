المملكة تستعد للعمرة.. بدء الموسم 1 محرم والتأشيرة مجانية والتعاقد إلكترونيا

التحرير

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اجتماع موسع عقدته وزارة الحج السعودية، مع المعنيين من الوزارات والهيئات والمؤسسات بالمملكة، وتم الإعلان عن بدء موسم العمرة مطلع شهر محرم من عام 1439، في توقيت مبكر عن الأعوام الماضية، والتي كان يبدأ بها موسم العمرة مطلع شهر صفر، كما تناول محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، الاستعداد المبكر لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار، بعدما تحقق من نجاح متميز في موسم الحج لهذا العام بتضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أقطار العالم.

واستعرض وزير الحج والعمرة استعدادات مختلف قطاعات وإدارات الوزارة لموسم العمرة المقبل، حيث وصل عدد المعتمرين لعام 1438، 6.7 ملايين معتمر بزيادة 20% عن العام الماضي، موجها بضرورة التأكد من سلامة تشغيل المسار الإلكتروني للعمرة وتفعيل أنظمة شركات العمرة العاملة في القطاع والمرتبطة بنحو 4000 وكيل خارجي، شرعت بتقديم خططها التشغيلية للعمل في أكثر من 100 دولة من كافة أنحاء العالم، موجها بسرعة إصدار التأشيرات في الوقت الذي تتماشى فيه أعداد المعتمرين المستهدفة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء نسكهم في جو من السكينة والوقار.

الاجتماع وضع ورقة عمل جرى بحثها ودراستها، ثم الموافقة عليها، وحملت قرارات تنظيمية جديدة سببت مفاجأة لشركات السياحة المصرية العاملة في مجال العمرة والحج.

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وقال ناصر تركي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، إن المملكة قررت منح الترخيص لنحو 750 شركة سياحة سعودية لكل منها حق العمل مع 5 وكلاء فقط من الخارج -أي يمكن للشركة السعودية منح التأشيرات لـ5 شركات مصرية فقط-، ولكل وكيل خارجي حق تنظيم 5 آلاف برنامج عمرة فقط طوال العام، مشيرا أن الوزارة قررت وضع لائحة عقوبات على شركات السياحة من خارج المملكة في حال مخالفة الضوابط، تبدأ من إيقاف العمل تدريجيا وحتى حظر عملها بالمملكة وشطب اسم الوكيل.

وأضاف تركي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "تضمنت القرارات الجديدة تكليف الشركة السعودية بتطبيق برنامج متكامل وليس فقط منح التأشيرة للوكلاء الخارجيين من الدول الآخرى، موضحا أنه لم يعد بإمكان الشركة المصرية الحصول على تأشيرة وتنظيم برنامجا خاصا، بل سيتم شراء برنامج متكامل يتضمن الإقامة والخدمات ثم بيعه للمعتمر.

وتابع: "كما تضمنت القرارات بدء موسم العمرة في 1 محرم المقبل، ولن يتم تفعيل الوكيل الخارجي -الشركة المصرية-، إلا بعد سداد 2000 ريال رسوم التسجيل بالموقع الإلكتروني للحج والعمرة، علاوة على أنه لن تكون هناك عقود ورقية للوكيل الخارجي وإنما سيكون التفعيل إلكترونيا، وشددت الوزارة على أنه لا قيمة مالية لتأشيرة العمرة، بل ستمنح مجانا ويسدد المعتمر قيمة البرنامج فقط".