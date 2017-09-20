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إحالة شاب وصديقه إلى الجنايات بتهمه هتك عرض فتاة بالشرقية

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إحالة شاب وصديقه إلى الجنايات بتهمه هتك عرض فتاة بالشرقية إحالة شاب وصديقه إلى الجنايات بتهمه هتك عرض فتاة بالشرقية

التحرير

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أحالت نيابة ديرب نجم العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، شاب وصديقه، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهما بالتعدي جنسيًا على فتاة رغمًا عنها بدائرة المركز.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، بلاغًا من والد «ع.م» 16 عامًا، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، يتهم فيه «أحمد.ع» 21 عامًا، وصديقه «عصام.م» 22 عامًا، بهتك عرض ابنته رغمًا عنها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم الأول استدرج المجني عليها إلى منزل صديقه (المتهم الثاني)، وتعدى عليها جنسيًا تحت التهديد، فيما تبين أن الأخير قام بتجهيز المكان وتهيئته للواقعة.

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وأفاد تقرير الطب الشرعي، بصحة الواقعة وثبوت التعدي جنسيًا على المجني عليها، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

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التحرير

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