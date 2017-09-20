تثبيت 1684 شخصًا من العمالة المؤقتة بالشرقية

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اعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، تثبيت عدد من العمالة المؤقتة بمشروعات المحافظة المُختلفة بديوان عام المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

وتضمن القرار رقم 10164 لسنة 2017، تثبيت 1684 شخصًا من الذين سبق التعاقد معهم على حساب الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يتم تقنين أوضاعهم عن طريق تمويل درجات مالية دائمة بوظائف شخصية لهم، على أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال التي كانوا متعاقدين من أجلها بالجهات التي يعملون بها حاليًا.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه يجري تقنين أوضاع باقي العاملين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، لافتًا إلى أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت باقي العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك من خلال تقنين أوضاعهم والاستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية والتشجيعية، والتمتع بالدرجات الوظيفية حسب القانون المنظم للعمل.