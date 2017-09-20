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صورة- حذاء "جوتشي" الجديد يواجه العديد من الانتقادات..والسبب

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صورة- حذاء "جوتشي" الجديد يواجه العديد من الانتقادات..والسبب صورة- حذاء "جوتشي" الجديد يواجه العديد من الانتقادات..والسبب

مصراوي Masrawy

صورة- حذاء "جوتشي" الجديد يواجه العديد من الانتقادات..والسبب

12:37 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

 كتب- مصراوي

نشر موقع HighSnobiety صورة حذاء جديد من دار الأزياء جوتشي، الحذاء الجديد والذي يعرف باسم "جوتشي أبولو" يصل سعره إلى 880 يورو أي ما يقرب ما من 19  ألف جنيه مصري.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" أن الموقع كان قد نشر صورة الحذاء على صفحته الخاصة على "إنستجرام" قبل أسبوع الموضة المقبل.

لينهال سيل من الانتقادات على الموديل الجديد، حيث وصفه بعضهم بالهراء والآخر بالقمامة والقبيح.

وبعد مضي أكثر من ساعتين وبالرغم من كل الانتقادات جمع أكثر من 600 إعجاب.

هذا وقدم جوتشي موديله الجديد، "جوتشي أبولو" خلال عرض مجموعة كروز.

يذكر بأن دار جوتشي الإيطالي كان قد تأسس في عام 1921 من قبل المصمم جوتشيو جوتشي، لتصبح بعد ذلك شركة مختصة بإنتاج الملابس والعطور والإكسسوارات والأحذية.

 

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مصراوي Masrawy

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