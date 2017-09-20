مصرع عامل بناء سقط من الطابق الثامن بإمبابة
مصرع عامل بناء سقط من الطابق الثامن بإمبابة
12:25 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
لقي عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء بمنطقة إمبابة، اليوم الأربعاء.
تحريات العقيد محمد عرفان دلت أن، وليد أحمد، 31 سنة، عامل بناء، كان يحمل جوال من الرمل، وأثناء الصعود للطابق الثامن، اختل توازنه فسقط على الأرض جثة هامدة متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم.
تم نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط مصنع لإنتاج الحلوى "المقلدة" في أكتوبر
-
ضبط مصنعين لإنتاج الألبان بمواد مجهولة المصدر في القناطر الخيرية
-
اعترافات طليقة رجل الأعمال المقتول بـ"ماء نار": "كنت عايزه أحسره على
-
ضبط 10 فرد خرطوش و300 طلقة بحوزة عاطلين في البدرشين
إعلان
إعلان