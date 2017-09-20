مصرع عامل بناء سقط من الطابق الثامن بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء بمنطقة إمبابة، اليوم الأربعاء.

تحريات العقيد محمد عرفان دلت أن، وليد أحمد، 31 سنة، عامل بناء، كان يحمل جوال من الرمل، وأثناء الصعود للطابق الثامن، اختل توازنه فسقط على الأرض جثة هامدة متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.