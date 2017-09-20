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قبل الحكم في "تراخيص الشركات".. زهير جرانة يصل محكمة جنوب القاهرة

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مصراوي Masrawy

قبل الحكم في "تراخيص الشركات".. زهير جرانة يصل محكمة جنوب القاهرة

12:23 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

كتب- محمود السعيد:
وصل وزير السياحة الأسبق، زهير جرانه لمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، لحضور جلسة الحكم عليه في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.

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