ضبط شاب انتحل صفة ضابط لجمع معلومات عن المصالح الحكومية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط شاب؛ متهم بانتحال صحفة ضابط بجهة سيادة والتردد على مصالح حكومية لجمع معلومات عنها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "عبدالله.ح.ع.م" 18 عامًا، مُقيم بقرية "العقدة" التابعة لدائرة مركز منيا القمح؛ لانتحاله صفة ضابط بجهة سيادية.

وتبين أن المتهم تردد على الإدارة الزراعية بمنيا القمح أكثر من مرة، وطلب معلومات تخص الإدارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37959 جنح منيا القمح لسنة 2017، وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.