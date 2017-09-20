بالصور.. مُدرسة أسوانية تفوز بلقب أفضل معلم في مصر لعام 2017

أسوان - إيهاب عمران:

فازت ولاء نصاري محمد مدرسة اللغة العربية في مدرسة اللغات المتميزة بأسوان، بلقب أفضل معلم على مستوى الجمهورية في المسابقة التي نظمها الائتلاف المصري للتعليم بالتعاون مع مؤسسة مصريين بلا حدود.

وقالت وسام الشريف المنسق العام للائتلاف المصري للتعليم، إن المسابقة اشترك فيها 150 معلما تم تصفيتهم إلى 12 معلم وتم اختيار الخمسة الأوائل من قبل لجنة التحكيم والتي تضم خبراء في مجال التعليم.

وأضافت أن الخمسة الفائزين سيمثلون مصر في المسابقة الدولية التي ستقام في الإمارات لاختيار أفضل معلم على مستوى العالم.

وكانت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور حسام بدراوي المفكر والسياسي، وعضوية كل من راندا حلاوة مدير إدارة التسرب من التعليم، والدكتورة إقبال السمالوطي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وأمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفريدة الأحول الخبير التربوي، والدكتور ولاء جاد الكريم، والباحث والحقوقي وسام الشريف منسق الائتلاف المصري للتعليم.

وأعلنت نتيجة مسابقة أفضل معلم بمصر بفوز 5 معلمين هم: ولاء نصاري محمد المركز الأول، وشيماء سعيد محمود المركز الثاني، ومحمد فؤاد أنور المركز الثالث، وسارة محسن يوسف المركز الرابع، وأحمد غزالي علي المركز الخامس.

وقالت ولاء نصاري، إنها سعيدة بهذا الفوز لأنه جاء نتيجة لجهودها في التطوير من نفسها، حيث إنها لم تكتفي بحصولها على بكالوريوس التربية ولكنها أكملت دراساتها العليا وحصلت على ماجستير في استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطلاب باستخدام برامج الحاسب، كما أنها تواصل أبحاثها وتحضيرها لرسالة الدكتوراه، كما أن الفائزة تعمل منسقة لأنشطة اليونسكو بمدرسة اللغات المتميزة بصحارى، ومنسقة برنامج القرائية وعضو في برنامج "المعلمون أولا" التابع لرئاسة الجمهورية، ومعلم تربوي معتمد من قبل اتحاد المعلمين العرب، ومعلم تربوي محترف بالبورد البريطاني.