أخبار عاجلة

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو» -
نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني» -
الأخبار - رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر -
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي -
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. مُدرسة أسوانية تفوز بلقب أفضل معلم في مصر لعام 2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مُدرسة أسوانية تفوز بلقب أفضل معلم في لعام 2017

12:21 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

  • عرض 6 صورة

    39682d48f0.jpg

  • عرض 6 صورة

    3b4e274f4b.jpg

  • عرض 6 صورة

    8cd5a0f8c2.jpg

  • عرض 6 صورة

    540f1ba743.jpg

  • عرض 6 صورة

    186c9af617.jpg

  • عرض 6 صورة

    0d4325c449.jpg

إعادة الألبوم

محافظ الفيوم يفتتح معرض

الألبوم التالى

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا مدارس" (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

فازت ولاء نصاري محمد مدرسة اللغة العربية في مدرسة اللغات المتميزة بأسوان، بلقب أفضل معلم على مستوى الجمهورية في المسابقة التي نظمها الائتلاف المصري للتعليم بالتعاون مع مؤسسة مصريين بلا حدود.

وقالت وسام الشريف المنسق العام للائتلاف المصري للتعليم، إن المسابقة اشترك فيها 150 معلما تم تصفيتهم إلى 12 معلم وتم اختيار الخمسة الأوائل من قبل لجنة التحكيم والتي تضم خبراء في مجال التعليم.

وأضافت أن الخمسة الفائزين سيمثلون مصر في المسابقة الدولية التي ستقام في الإمارات لاختيار أفضل معلم على مستوى العالم.

وكانت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور حسام بدراوي المفكر والسياسي، وعضوية كل من راندا حلاوة مدير إدارة التسرب من التعليم، والدكتورة إقبال السمالوطي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وأمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفريدة الأحول الخبير التربوي، والدكتور ولاء جاد الكريم، والباحث والحقوقي وسام الشريف منسق الائتلاف المصري للتعليم.

وأعلنت نتيجة مسابقة أفضل معلم بمصر بفوز 5 معلمين هم: ولاء نصاري محمد المركز الأول، وشيماء سعيد محمود المركز الثاني، ومحمد فؤاد أنور المركز الثالث، وسارة محسن يوسف المركز الرابع، وأحمد غزالي علي المركز الخامس.

وقالت ولاء نصاري، إنها سعيدة بهذا الفوز لأنه جاء نتيجة لجهودها في التطوير من نفسها، حيث إنها لم تكتفي بحصولها على بكالوريوس التربية ولكنها أكملت دراساتها العليا وحصلت على ماجستير في استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطلاب باستخدام برامج الحاسب، كما أنها تواصل أبحاثها وتحضيرها لرسالة الدكتوراه، كما أن الفائزة تعمل منسقة لأنشطة اليونسكو بمدرسة اللغات المتميزة بصحارى، ومنسقة برنامج القرائية وعضو في برنامج "المعلمون أولا" التابع لرئاسة الجمهورية، ومعلم تربوي معتمد من قبل اتحاد المعلمين العرب، ومعلم تربوي محترف بالبورد البريطاني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أسوان عاصمة الثقافة الإفريقية".. شعار مهرجان طيبة الدولي الرابع

    أخبار

  • بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب ميكروباص بأسوان

    أخبار

  • بكفالة.. إخلاء سبيل 24 نوبيًا ​متهمين بالتظاهر دون تصريح في أسوان

    أخبار

  • بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض الترجمان للسلع المخفضة

    أخبار

إعلان

015b77a09e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب