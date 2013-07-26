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اعتصام لنازحى مخيم البارد فى بيروت رفضا لإجراءات وكالة "الاونروا"

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اعتصام لنازحى مخيم البارد فى بيروت رفضا لإجراءات وكالة "الاونروا" اعتصام لنازحى مخيم البارد فى بيروت رفضا لإجراءات وكالة "الاونروا"

نظمت العائلات الفلسطينية من أبناء مخيم نهر البارد بشمال لبنان والمقيمة فى مخيمات بيروت اعتصاما جماهيريا اليوم أمام المكتب الرئيسى لوكالة "الأونروا" فى العاصمة اللبنانية، بمشاركة عدد من مسئولى الفصائل للتنديد بإجراءات الوكالة وقرارات إدارتها التعسفية.

ودعا مسئول لجنة المتابعة لإعادة أبناء مخيم نهر البارد عبادة السعيد جميع المخيمات الفلسطينية إلى مؤازرة أبناء نهر البارد فى تحركاتهم الجماهيرية من أجل أعمار المخيم.

وإرغام "الاونروا" على التراجع عن مشروعها بخفض البرنامج الإغاثى الخاص بالمخيم.

وتحدث باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو لجنتها المركزية أبو لؤى أركان الذى استنكر قرارات وكالة الاونروا فى بيروت وطالبها بالتراجع عن إجراءاتها التعسفية.

وحذر أبو لؤى من النتائج السلبية التى ستتولد عن إجراءات الأونروا الأخيرة بشأن البرنامج الاغاثى لمخيم نهر البارد.. مشيرا إلى تحركات جماهيرية مقبلة بهدف الضغط على وكالة الغوث من أجل إلغاء تدابيرها الجديدة والتزام توفير الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المخيم ومواصلة العمل مع المانحين من أجل عقد مؤتمر دولى جديد على غرار مؤتمر فيينا لتوفير الأموال التى من شأنها ضمان استمرار الإعمار حتى نهايته.

وألقى كلمة الجبهة الشعبية عضو لجنتها المركزية أبو جابر الذى دعا "الأونروا" إلى تحمل مسئولياتها كاملة وعدم التذرع بالنقص فى الموازنة مشددا على الواجب القانونى والإنسانى للوكالة حتى الانتهاء من إعمار المخيم بشكل كامل وعودة الأهالى إليه.

وشدد على ضرورة القيام بتحركات جماهيرية حتى تستجيب الاونروا لمطالب الأهالى المحقة باستمرار برنامج الإغاثة وتوفير موارد مالية إضافية بما يلبى الحاجات المتزايدة لأبناء المخيم.
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