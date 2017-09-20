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الحكومة توافق على مشروع قانون نقابة الفلاحين من حيث المبدأ

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مصراوي Masrawy

توافق على مشروع قانون نقابة الفلاحين من حيث المبدأ

12:36 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الحكومة توافق على مشروع قانون نقابة الفلاحين من حيث المبدأ

كتب – محمد غايات:

قال الدكتور عبد المنعم البنَّا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

وأضاف البنا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن "الفلاحة من أقدم المهن في العالم"، مشيرًا إلى أنه تم عقد 12 اجتماعًا مع عدد من الوزارات بشأن هذا القانون.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية والضوابط الخاصة للانتهاء من هذا القانون، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوعين، ليعرض القانون مجددًا على اجتماع مجلس الوزراء.

ولفت إلى أنه سيكون هناك نقابة رئيسية وفرعيات بالمحافظات؛ لدعم الفلاح المصري، على أن تستهدف هذه النقابة تنمية قدرات الفلاحين.

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مصراوي Masrawy

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