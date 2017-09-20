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"الجيزة" تفوز ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم

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مصراوي Masrawy

"الجيزة" تفوز ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم

12:27 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الجيزة تفوز ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة ا

كتبت- ندى الخولي:
تسلمت منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلة عن المحافظة، جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2017، ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمدن التعلم المقام بمدينة كورك ايرلندا من 17-20 سبتمبر الجاري.

وتمنح تلك الجائزة للمدن التابعة لمنظمة اليونسكو والتي حققت تقدمًا بارزًا في بناء مدن التعلم وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي وكذلك تعزيز الجودة والتميز في التعليم.

ويضم المؤتمر أكثر من 650 عضوًا مشاركًا من دول العالم ومنهم ممثلي المدن الأعضاء في الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو وممثلي الدول الأعضاء في اليونسكو (مثل ممثلي المدن الأخرى، وممثلي اللجان الوطنية لليونسكو، وممثلي الحكومات أو الخبراء). وكذلك ممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، وكذلك الخبراء في مجال التعليم والتعلم مدى الحياة.

وسوف تقام عدة جلسات حوارية ثانوية وكذلك ورش عمل للمدن المشاركة بالمؤتمر، لمشاركة وتبادل الخبرات وعرض آخر التطورات والإنجازات لكل مدينة ولتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.

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