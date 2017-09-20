النائب العام يغادر إلى إسبانيا لبحث سبل التعاون
النائب العام يغادر إلى إسبانيا لبحث سبل التعاون
12:27 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
نبيل صادق النائب العام
كتب - طه عبيد
غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، المستشار نبيل صادق النائب العام، متوجها إلى مدريد في زيارة لإسبانيا تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين البلدين .
وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر النائب العام من الصالة الحكومية والمخصصة لرؤساء الوزراء والبرلمانات بمطار القاهرة على متن الطائرة المتجهة إلى مدريد .
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