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النائب العام يغادر إلى إسبانيا لبحث سبل التعاون

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مصراوي Masrawy

النائب العام يغادر إلى إسبانيا لبحث سبل التعاون

12:27 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

النائب العام يغادر إلى إسبانيا لبحث سبل التعاون

نبيل صادق النائب العام

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، المستشار نبيل صادق النائب العام، متوجها إلى مدريد في زيارة لإسبانيا تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين البلدين .

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر النائب العام من الصالة الحكومية والمخصصة لرؤساء الوزراء والبرلمانات بمطار القاهرة على متن الطائرة المتجهة إلى مدريد .

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