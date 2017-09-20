النائب العام يغادر إلى إسبانيا لبحث سبل التعاون

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، المستشار نبيل صادق النائب العام، متوجها إلى مدريد في زيارة لإسبانيا تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين البلدين .

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر النائب العام من الصالة الحكومية والمخصصة لرؤساء الوزراء والبرلمانات بمطار القاهرة على متن الطائرة المتجهة إلى مدريد .