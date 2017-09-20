الإسكان: بدء الاستعلام عن بيانات 6 آلاف حاجز لوحدات "الكراسة الزرقاء"

كتبت- ندى الخولي:

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه سيتم الاستعلام تباعًا عن بيانات المتقدمين للحجز بالإعلانات السابقة للإسكان الاجتماعي، سواء بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء)، أو المرحلة الثانية لمدينة 6 أكتوبر (دهشور – الإعلان السابع)، وتسليم الوحدات السكنية للمقبولين منهم، وفقاً لخطة تسليم الوحدات المقررة بالوزارة، والتي تستهدف تسليم عدد كافٍ من الوحدات شهريًا.

وأضافت عبد الحميد، في بيان اليوم الأربعاء، أنه بدأ بالفعل التعامل على 12 مشروعًا من مشروعات الكراسة الزرقاء بالمناطق التالية: مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وحي عتاقة بمحافظة السويس، ومركزا القرين وفاقوس بمحافظة الشرقية، ومركز طامية بمحافظة الفيوم، ومدينة أسيوط الجديدة، ومركزا أبو تيج والغنايم بمحافظة أسيوط، ومركزا الكوثر وجهينة بمحافظة سوهاج، ومدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.

وقالت عبدالحميد، إنه يتم حاليًا الاستعلام على أكثر من 6 آلاف مواطن من المتقدمين بالمرحلة الثانية لمدينة 6 أكتوبر (دهشور – الإعلان السابع)، استعدادًا لتحويلهم على جهات التمويل، وإنهاء إجراءات التمويل والتعاقد في شهر أكتوبر القادم، وسيتم الاستعلام تباعًا عن باقي الحاجزين بالمشروع، بحيث سيتم تسليمهم الوحدات المخصصة لهم ابتداء من نهاية ديسمبر، أما بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء)، بمدينة 6 أكتوبر، سيتم الاستعلام عنهم في بداية العام القادم، استعدادًا لتسليمهم وحداتهم ابتداءً من شهر مارس 2018.