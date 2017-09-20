طرح 30 محلًا وصيدليتين بالعاشر من رمضان والصالحية وأسوان الجديدتين.. بالمزاد العلني
طرح 30 محلًا وصيدليتين بالعاشر من رمضان والصالحية وأسوان الجديدتين.. بالمزاد العلني
12:15 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان
كتبت- ندى الخولي:
صرح عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم طرح 5 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 15 و31 م2، بالأسواق التجارية الصغيرة بالمجاورتين (76، 77) بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.
وقال رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، في بيان اليوم الأربعاء: إنه تم طرح 15 محلاً تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 31 و101 م2، بالأسواق التجارية بالحيين السكنيين (2، 3) بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.
وأوضح مصطفى سعيد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: إنه تم طرح 10 محال تجارية، بمساحات تتراوح بين 14 و101 م2، بالأسواق التجارية بالحيين (2، 3) بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.
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