المرصد: قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على 90 في المئة من مساحة الرقة

الرقة (سوريا) – (أ ف ب):

سيطرت قوات سوريا الديموقراطية على تسعين في المئة من مساحة الرقة في شمال سوريا، وتواصل القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي يتحصن في المساحة المتبقية من المدينة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "نتيجة الضربات الجوية المكثفة للتحالف الدولي، انسحب تنظيم داعش من خمسة أحياء على الأقل في المدينة لتصبح تسعين في المئة من مساحة المدينة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية".

وتقع الأحياء التي انسحب مقاتلو التنظيم منها، وفق المرصد، في شمال المدينة، مشيرا الى "تقهقر من تبقى من عناصر التنظيم إلى حي الأمين ومركز المدينة والمجمع الحكومي وبعض المباني في وسط المدينة".

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، معارك عنيفة ضد الجهاديين داخل الرقة منذ يونيو بعد حوالى سبعة اشهر على هجوم واسع شنته بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية على المحافظة التي شكلت منذ 2014 ابرز معاقل التنظيم الجهادي في سوريا.

وبحسب عبد الرحمن، فإن المرحلة الأخيرة من الهجوم لن تكون سهلة، نظراً الى "صعوبة التقدم واتمام عمليات تمشيط الأحياء المتبقية جراء كثافة الألغام التي زرعها داعش".

وتعليقاً على التقدم، اكتفت الناطقة الرسمية باسم حملة "غضب الفرات" جيهان شيخ أحمد بالقول لفرانس برس "الحملة مستمرة وستستمر حتى تحقيق الأهداف".

وأجبرت المعارك في الرقة وريفها خلال أشهر، عشرات آلاف المدنيين على الفرار. كما قتل المئات جراء غارات التحالف الدولي.